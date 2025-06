Pourquoi la France est en train de se Trumpiser

Et si le scénario qui a vu gagner Trump aux Etats-unis était aussi en train de s’écrire en France ? Et si la France était en train de se Trumpiser ? Pour le journaliste franco-américain Cole Stangler, la France est peut-être le pays européen qui a le plus à apprendre de la façon dont la vie politique a évolué aux Etats-Unis. Dans son livre, Le Miroir Américain, il démontre que les dynamiques à l'œuvre aux Etats-Unis qui ont permis la réélection de Donald Trump, désormais qualifiées par de plus en plus d’historiens et politologues de fasciste, sont aussi à l'œuvre dans notre pays. On peut citer le sentiment d’abandon des classes populaires par la gauche, le rôle joué par les médias aux mains de milliardaires (Fox News tout comme CNews sont les chaînes d’informations en continu les plus regardées dans nos deux pays), les guerres culturelles dans le débat public, la radicalisation des droites…

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Margaux Simon