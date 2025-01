Qui veut tuer le NFP ?

Jeudi 16 janvier, le Parti socialiste, par la voix de son premier secrétaire, a annoncé ne pas voter la censure du gouvernement de François Bayrou, se désolidarisant de la position commune du NFP. S’est alors ouvert un espace tendu et angoissé à gauche. En effet, après tant d’années de trahisons de son électorat populaire et socialiste, la non censure du PS a été particulièrement mal reçue. Cette nouvelle a causé beaucoup d’angoisses chez les électeurs de gauche qui redoutent une désunion, qui serait fatale au progressisme lors des prochaines législatives. Avec un président de la République toujours plus imprévisible, ayant annoncé des scrutins nationaux dans l’année à venir, les enjeux politiques et stratégiques sont au plus haut. Alors qu’en est-il ? Pourquoi le PS n’a-t-il pas voté la censure ?

