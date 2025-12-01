Glucksmann : le néant et l’imposture

Après la déroute de Raphaël Glucksmann en direct face aux Français et contre Zemmour le 18 novembre 2025, on va décrypter dans ce nouvel épisode de Dissolution, les raisons de cet échec monumental, ce qui s’y est joué et ce qui reste encore en suspens. On se penchera aussi sur la procédure budgétaire qui se dirige calmement mais certainement vers une impasse, les derniers exploits littéraires d’un « détenu extraordinaire » et la rencontre un peu particulière entre le maire de New-York et Donald Trump.
Morgane Sabouret / Margaux Simon