Sarkozy-Kadhafi : Comprendre le plus gros scandale d'État de la 5e République

Yannick Kergoat, le réalisateur des « Nouveaux chiens de Garde » et de la « Très grande évasion » est l’invité de Denis Robert pour ce zoom arrière explosif. A la veille du procès de Nicolas Sarkozy et de 12 autres prévenus dont Claude Guéant, Brice Hortefeux et Eric Woerth, sort en salle de cinéma « Personne n’y comprend rien », le film réalisé par Yannick Kergoat sur la base de l’enquête de Fabrice Arfi et Karl Laske de Mediapart. Une démocratie appréciant les valises de billets et une dictature pétrolière. Une campagne présidentielle gavée d’argent noir. Une guerre et des morts, dont celle de Moamar Kadhafi qui ouvre le film. « Personne n'y comprend rien », annonce publiquement Nicolas Sarkozy au sujet de ses liens avec le colonel Kadhafi, comme pour justifier la faiblesse de sa défense. La conversation qui suit et le film qui sort vont vous permettre de tout comprendre du scandale les plus retentissant de la Vème République. Nicolas Sarkozy, toujours protégé par la presse mainstream, vit peut être ses dernières heures de mensonge et de liberté...

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Margaux Simon