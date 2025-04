🦏 Sarkozy, Le Pen : quand le tribunal médiatique fait le procès de la justice

« -Ça y est on y est, la condamnation en première instance est tombée mais vous savez tout ça c’est à cause des juges rouges, c’est un procès politique, de toute façon tout le monde est contre elle, on veut la faire taire et c’est sans doute pour ça que dimanche dernier, vous avez pu voir son meeting contre la justice retransmis sur toutes les chaines infos ou presque. C’était compliqué comme meeting parce que la condamnation était tombée quelques jours avant, moins d’une semaine, et que pendant cette semaine rien ne s’était passé comme prévu. » Nouvel épisode de Rhinocéros, avec Usul et Lumi.

