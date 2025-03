Sarkozy-Libye : le clap de fin d'un procès historique passé sous silence

Depuis le 6 janvier 2025, Nicolas Sarkozy et 12 autres prévenus sont jugés dans l’affaire du financement libyen présumé de sa campagne présidentielle. Un dossier tentaculaire et sous-médiatisé qui pourrait lui valoir une troisième condamnation après les affaires Bismuth et Bygmalion. Retour sur un procès hors norme et historique pour la Ve République.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret