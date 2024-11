La vérité prend du temps, la révéler peut coûter très cher

Dans un monde idéal avec une campagne de dons et d’abonnements idéale, il faudrait que nous ayons les moyens de créer, après trois ans d’existence, un pool enquête qui soit comme une machine de guerre dont l’information est la munition. La principale raison pour laquelle l’extrême droite, avec la complicité de l’Élysée, est aux portes du pouvoir tient à cette question. Quelle information nourrit l’imaginaire et les consciences du plus grand nombre ? Comme dans Dune, le roman de science fiction de Frank Herbert, les armées qui nous font face et tiennent le territoire sont suréquipées, gavées du fric des milliardaires et diffusent leur propagande politique à jet continu. On l’a vu pour Gaza. On l’a vu sur la guerre en Ukraine. On l’a vu pour la lente dérive qui voudrait que Macron soit centriste, que le RN ne soit plus un parti d’extrême droite, ou que tous ceux qui soutiennent la cause des Palestiniens deviennent des terroristes. C’est une folie, un inversement de réalité. C’est une guerre des mots et une résistance à mener face à la novlangue qui voit des antisémites et des gauchistes partout. C’est une guerre des mots et donc une guerre de l’information. "Celui qui contrôle l’épice contrôle l’univers", annonce Frank Herbert au début de Dune. "Celui qui contrôle l'information contrôle l’univers" lui répond ici Denis Robert qui ajoute: « la vérité prend du temps, la révéler coute des ronds ». Merci de nous soutenir et de partager cette vidéo.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Margaux Simon