Suprémacistes, masculinistes, frustrés : quand les hommes tuent

C'est tentant de ridiculiser ce qui nous effraie. Les masculinistes ne seraient alors que des pauvres types qui surjoue les codes d'une virilité fantasmée. De même pour les incels, ces frustrés que les filles ignorent iraient vomir leur amertume sur les forums et ça ne nous impacterait pas. Si seulement ce n'était que ça. Les racines sont profondes et ces codes infusent notre société tout entière à la merci des dramas et des putaclics. C'est la haine qui fait de l'audience. C'est devenu une conviction, une identité, une morale désaxée. La misogynie profonde est beaucoup plus généralisée qu'on ne le croit. Elle est dans la culture qu'on nous inculque, les livres qu'on lit, les films qu'on voit, les discours qu'on entend. C'est le cas depuis l'Ancien Testament et le péché originel. Ève a croqué le fruit défendu et les mecs ne lui ont jamais pardonné. Après #MeToo, le monde a changé et beaucoup ne l'ont pas supporté. Nouvel épisode de Doc doc doc, par Nicolas Houguet.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Margaux Simon