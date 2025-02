IA : Une des pires menaces pour l'humanité

Dans Doc doc doc, Nicolas Houguet nous plonge dans un sujet aussi fascinant qu'inquiétant : l'intelligence artificielle. "L'Humanité a depuis toujours tenté de décoder le monde, de s'approprier le réel, de le comprendre, de grandir. L'histoire raconte ça par les mythes, puis par la raison, la pensée, les arts et la science. C'est par cette évolution intellectuelle que nous nous définissons. Cette volonté de ne plus être victime de notre environnement, mais d'en être responsable devant le développement fulgurant de l'intelligence artificielle. On se retrouve comme l'humanité bavarde et ivre d'elle-même qui construisait la tour de Babel. Notre inventivité pourrait se retourner contre nous et nous amoindrir. C'est à un changement de paradigme fondamental qu'on assiste. On délègue notre mémoire, notre créativité à Chat GPT, tout ce qui faisait notre identité. Attention, je ne dis pas que nos technologies vont nous tuer, mais elles ont déjà commencé à transformer fondamentalement notre rapport aux autres et à la réalité. Je crains notre paresse ordinaire. Je connais notre inconséquence. Le vrai problème de l'IA, c'est notre manière de tout lui abandonner sans bien savoir comment elle fonctionne ni qui la contrôle, comment elle va façonner notre avenir et notre conscience."

Crédits photo/illustration en haut de page :

Margaux Simon / Morgane Sabouret