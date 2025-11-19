Tinder, Bumble, etc. : les applis de rencontre ont-elles tué l'amour ?

Peut-on encore tomber réellement s’aimer à l’ère des applications de rencontre ? Quand des milliers de profils défilent sous nos doigts, quand on “matche”, qu’on “unmatche”, qu’on ghoste, qu’on compare, qu’on hésite ? Qu’on les utilise ou non, les logos de Tinder, Bumble, Meetic ou Hinge font partie du paysage. Ils sont sur nos téléphones, dans nos conversations, parfois même dans nos histoires de couple. Pour beaucoup, ils sont devenus le premier lieu de sociabilité amoureuse. Et en même temps… jamais les inquiétudes n’ont été aussi fortes : est-ce que les apps abîment nos relations ? Est-ce qu’elles nous rendent plus exigeants, plus volatils, plus seuls ? Ou est-ce qu’au contraire, elles ouvrent des possibilités que les générations précédentes n’auraient même pas imaginées ? Quel rôle ont elles dans les transformations de nos sexualités, et particulièrement de celles des jeunes générations, qui les utilisent en plus grand nombre ? Pour répondre à ces questions, Salomé Saqué reçoit l’une des grandes spécialistes de cette thématique, la sociologue Marie Bergström, autrice des “Nouvelles lois de l’amour”.
