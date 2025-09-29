Trafic, extorsion, corruption : comment la DZ Mafia menace la France

Depuis son irruption en 2023, la DZ Mafia est devenue en quelques années l’une des organisations criminelles les plus influentes en France. Entre règlements de compte, trafic de stupéfiants, extorsions, mise en coupe réglée d’artistes et de commerces, le groupe a fracassé la scène médiatique, policière et judiciaire. Au point d’avoir suscité la création d’un parquet national de lutte contre le crime organisé (Pnaco) pour enrayer son expansion. Blast a plongé dans les entrailles de cette bande qui a fait entrer le Milieu dans une nouvelle ère. Une ère mafieuse, où le narcocapitalisme affronte les institutions.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon