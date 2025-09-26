Narcotrafic, une histoire de la DZ Mafia - Episode 1 : Terreur sur Marseille

Depuis son apparition en 2023, la DZ Mafia est devenue l’une des organisations criminelles les plus influentes en France. Entre règlements de compte, extorsions et mise en coupe réglée d’artistes et de commerces, le groupe a fracassé la scène médiatique, policière et judiciaire. Au point d’avoir suscité la création d’un parquet national de lutte contre le crime organisé (Pnaco). Blast a plongé dans les entrailles de cette bande qui a fait entrer le Milieu dans une nouvelle ère. Dans ce premier épisode, retour sur l’apparition de ce label, au cœur d’une année sanglante pour Marseille.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Margaux Simon