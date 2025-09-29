EXCLU BLAST : La Cour européenne relance l’affaire Darmanin

Accusé de viol mais épargné par la justice française, le cas du ministre de la Justice (démissionnaire) est désormais étudié par la Cour européenne des droits de l’homme. Saisie par Sophie Patterson, qui dénonce depuis 2017 des faits de viol commis par Gerald Darmanin, la CEDH doit se prononcer d’ici la fin de l’année. Blast dévoile le contenu de sa requête, qui étrille la façon dont le pays des Droits de l’homme enquête sur les crimes sexuels et protège ses ministres. Un réquisitoire accablant et glaçant.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Margaux Simon