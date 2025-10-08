Trump, Sarkozy, Netanyahu : la nouvelle internationale mafieuse

Fabrizio Calvi était journaliste. Il a consacré une longue enquête sur Trump et la mafia dans un « Un parrain à la maison blanche » (Albin Michel 2020). Il s’est suicidé un an après la publication « E finita la comedia. Aujourd’hui je tire ma révérence, je me casse, je me barre, je me trisse, je me fais la belle. Le corps rongé par la maladie de Charcot je descends du train avant l’horrible terminus qui m’est promis. » écrivait-il sur sa page FB avant de partir. Denis Robert à Fabrizo Calvi étaient amis. Il rend hommage dans cet édito – le plus long depuis la naissance de Blast- à sa lucidité et à son courage.
Morgane Sabouret / Margaux Simon