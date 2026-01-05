Venezuela : pourquoi l’impérialisme américain se déchaîne à nouveau

Les menaces de Donald Trump ont bien été mises à exécutions : le samedi 3 janvier, les États-Unis ont attaqué le Venezuela en bombardant Caracas et en capturant le président Nicolas Maduro ainsi que sa compagne Cilia Flores. Une opération qui signe le retour de l’impérialisme américain dans sa forme brutale et guerrière, motivée en sous-main par la manne pétrolière vénézuélienne. Analyses et éclaircissements avec notre invité, le professeur Franck Gaudichaud.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Margaux Simon