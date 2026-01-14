2026 : et surtout la santé !

Le 3 janvier, les États-Unis d’Amérique, manifestement décidés à signifier au monde que l’année 2026 ne serait pas moins consternante que l’année 2025, ont bombardé le Venezuela et kidnappé son président Nicolas Maduro et son épouse — tuant au passage plusieurs dizaines de personnes. En France, les réactions politiques et médiatiques à ces violations caractérisées du droit international et de la charte des Nations Unies ont été quelque peu étonnantes — pour ne pas dire complètement sidérantes. [...] Pendant qu’Emmanuel Macron racontait des bobards, la presse et les médias mainstream ont quant à eux rivalisé de créativité pour minimiser la gravité de l’agression étasunienne et de l’enlèvement d’un chef d’État en exercice par une puissance étrangère. Bonne année à tous, et surtout la santé.
Morgane Sabouret / Margaux Simon