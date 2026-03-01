Iran : « Maintenant n’importe qui peut attaquer n’importe qui »

Donald Trump a annoncé le samedi 28 février au matin le déclenchement « d’importantes opérations de combat en Iran ». En collaboration avec Israël, de nombreux bombardements ont depuis été menés, avec des représailles iraniennes étalées dans de nombreux pays du Moyen-Orient. Face à cette situation, notre invité, l’économiste spécialiste de l’Iran Thierry Coville, développe un double constat : -les causes de cette guerre sont mensongères et incompréhensibles ; -une époque où la force règne au-delà de toute idée de règles est définitivement ouverte.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon