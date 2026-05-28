2027 : Ils vont tout empoisonner

La droite se prépare à empoisonner le pays, la présidentielles et les débats parlementaires avec la nouvelle loi sur la souveraineté et production agricoles. Mégabassines, élevages turbo-industriels, épandages de pesticides et criminalisation du militantisme écologique, c’est le bingo des réacs pour préparer 2027, sacrifiant au passage notre pays, notre santé et notre futur. On ira regarder quelques infos qui ont pu passer sous les radars, avant de faire un tour du côté des écuries d’Augias pour voir comment macronistes, LR et RN partent main dans la main pour réduire les protections sociales des salariés et des chômeurs. Parce que désormais, le macro-lepénisme se vit au grand jour.
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Morgane Sabouret / Margaux Simon