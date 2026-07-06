Jean-Luc Mélenchon, champion de la social-démocratie ?

Le terme social-démocratie est de plus en plus utilisé dans les médias pour désigner la gauche non mélenchoniste. Mais ne pas être LFI n'est pas une définition suffisante. Que veut réellement dire social-démocratie ? Quelle est la signification historique de ce terme ? À quel type de politique se rapporte-t-il et est-ce qu'on peut l'appliquer aujourd'hui à des partis politiques français ? Et si Jean-Luc Mélenchon était plus social démocrate qu'on ne le croit ? Ce sont les questions auxquelles @lamatinaledostpolitik1855 et @Modiie essaient de répondre dans ce nouvel épisode de contraste(s).
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Morgane Sabouret / Margaux Simon