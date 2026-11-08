Budget : Comprendre ce qui nous attend en 2027

Alors que le mouvement social parti des lycées secoue le pays depuis près de deux mois, le gouvernement de Sébastien Lecornu défendait à la fin de l'été 2026 un budget 2027 qui prévoit 54 milliards d’euros d’économies pour ramener le déficit public à 5 % du PIB. Où en est le budget ? À l’Assemblée nationale, les deux textes ont été rejetés. Le budget de la Sécurité sociale l’a été le 23 octobre, et celui de l’État le 4 novembre, par 458 voix contre et aucune pour. Les amendements votés par les députés disparaissent donc : c’est la version initiale du gouvernement que le Sénat examine, à partir du 9 novembre pour la Sécurité sociale et du 20 novembre pour l’État, et c'est pour cette raison que dans cette émission nous allons analyser le texte initial. Pour comprendre ce que contiennent les budgets de l’État et de la Sécurité sociale : gel des crédits des ministères hors défense, gel de prestations sociales et du point d’indice, sous-indexation des retraites, freinage des dépenses de santé, nouveaux prélèvements sur les ménages, alors que les contributions des plus aisés et des grandes entreprises sont reconduites a minima ou allégées.

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Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Margaux Simon