Une travailleuse sociale violemment interpellée par la police municipale de Saint-Denis

Depuis plusieurs semaines, la municipalité de Saint-Denis durcit le ton contre les vendeurs et vendeuses à la sauvette et les regroupements aux abords de la gare : contrôles répétés, interventions physiques de la police municipale. Des méthodes que nous avons déjà documentées dans un précédent article. Le 29 janvier, un nouveau seuil a été franchi. Ce jour-là, des agents interpellent violemment une travailleuse sociale qui assiste à un contrôle, la plaquent au sol sur les rails du tramway et la placent garde à vue. Des images circulent. Un médecin constate les blessures. Malgré cela, la municipalité défend l’action de ses agents… et renvoie la faute sur la victime.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Margaux Simon