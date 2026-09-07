Brûler la dette : Pourquoi ils vous mentent ?

Propaganda, épisode 1 ! Dans ce nouveau format pour Blast, on va suivre la campagne présidentielle pour mettre en lumière les effets de propagande, voir comment ça fonctionne et ce que ça produit. Cette semaine, on va se pencher sur le procès en irresponsabilité financière fait aux insoumis pour leur proposition de geler la dette détenue par les institutions financières publiques. Véritable machine néolibérale infernale et hors de contrôle, ce débat sur la dette révèle tant des intérêts que les bilans économiques indignes.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret