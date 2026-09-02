À quoi ressemblerait le monde sans capitalisme ?

“Il est plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme” : c’est pour faire mentir cet adage que deux chercheurs ont coordonné et publié un ouvrage intitulé “Mondes post capitalistes”. Les deux universitaires partent du principe qu’il est nécessaire de sortir du modèle capitaliste, mais que cela est trop souvent vu comme une utopie irréalisable, inatteignable. Ils tentent donc d’imaginer à quoi ressembleraient d’autres systèmes qui ne seraient plus capitalistes. Du côté de la santé, de l'agriculture, de l’éducation, de la production : comment s’organiseraient nos sociétés, sur quels modèles politiques et économiques ? Comment est-ce que ça pourrait marcher ? Pour s’essayer à cet exercice de projection, ils ont réuni tout un tas de personnalités, anthropologues, sociologues, historiens, activistes, philosophes, physiciens, ingénieurs ou encore juristes, pour se pencher sur cette question, et ils ont rassemblé leurs pensées et leurs désaccords dans… 900 pages. Est-il encore envisageable de sortir du modèle capitaliste, si oui comment, et surtout, à quoi est-ce que ça ressemblerait ? Réponse dans ce nouvel entretien pour Blast.
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Morgane Sabouret / Margaux Simon