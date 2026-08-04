Déchets textiles : l’État et Refashion contre l’écologie et l’économie sociale et solidaire

Le 8 juillet, le projet de nouveau cahier des charges de la filière REP textile, responsable de la prévention et de la gestion des déchets textiles, était rendu public, « pour consultation », par le ministère de la Transition écologique. Son contenu a immédiatement été critiqué par les acteurs de l’économie sociale et solidaire (ESS), qui dénoncent notamment, d’une part, l’absence de préoccupation écologique et sociale et, d’autre part, la place centrale accordée au secteur privé. Soit le dernier épisode d’une crise qui couve depuis plusieurs années, et qui s’était par exemple manifestée en juillet 2025 avec la grève de la collecte des vêtements usagés organisée par Le Relais - laquelle avait alors souligné à quel point, alors que le volume de textiles mis sur le marché ne cesse d’augmenter (de 2,5 milliards de pièces en 2014 à 3,6 milliards de pièces en 2025), le secteur du tri, de la collecte et de la seconde main traverse une crise sans précédent. Retour sur les racines de cette crise et sur les enjeux essentiels qui la sous-tendent.
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Morgane Sabouret