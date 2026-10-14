Cher Raphaël Enthoven : prof de philo pour chaîne d'info

Depuis deux ans, Jules Blaster écrit, chaque semaine, un courrier à une personnalité politique, médiatique ou intellectuelle qui fait l'actualité. L'occasion de revenir sur son parcours, de rappeler ses plus fulgurantes prises de position et d'essayer de cerner ce qui lui tient de pensée. À l'approche du Boxing Day n°100, nous nous sommes dit que certaines de ces lettres méritaient de faire l'objet d'une vidéo. Et qui mieux que le philosophe pour médias Raphaël Enthoven pour ouvrir cette nouvelle série ?
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon