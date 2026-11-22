Depuis plusieurs semaines, nos équipes couvrent les mobilisations lycéennes, étudiantes et sociales qui traversent le pays. Au plus près des rassemblements, elles recueillent les revendications et les témoignages, documentent les violences policières et confrontent les discours officiels à la réalité du terrain. Nous assistons à une violence débridée de la part des forces de l'ordre, qui touche aussi directement celles et ceux dont le métier est d’informer. Plusieurs membres de notre rédaction en ont fait les frais. Ces situations ne sont pas isolées. Les témoignages, alertes et plaintes se multiplient dans la profession. Entraver le travail des journalistes, c'est menacer directement le droit de chacun à être informé.
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Blast, le souffle de l’info