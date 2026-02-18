Comment la Russie enrôle des soldats africains pour le front ukrainien

"Même si ça nous parait loin, la guerre continue pourtant bel et bien en Ukraine, à seulement 3000 kilomètres de chez nous. Et tout ça alors que les négociations de paix sont dans l’impasse, et que Trump semble penser depuis un an qu’il peut résoudre le conflit en 24 heures. Mais ce conflit a des impacts bien au-delà de la Russie et de l’Ukraine, on pourrait prendre comme exemple les affrontements entre des militaires des deux pays au Soudan en 2023. Mais il y a aussi des Africains qui se retrouvent à combattre en Ukraine"
