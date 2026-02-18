Une histoire de la violence

La violence hante notre monde. Homicides, féminicides, génocides, violences sexuelles, guerre civiles, répressions, persécutions de minorités…Ces violences sont omniprésentes dans notre actualité, dans nos sociétés, elles font partie de notre époque. C’est le constat que fait le médecin et anthropologue Didier Fassin, professeur au Collège de France et à l’Institute for Advanced Study de Princeton, qui s’est intéressé à la question par le biais des sciences sociales. Dans son dernier ouvrage Leçons de ténèbres, il propose d'appréhender ce que le monde dit de la violence et ce que la violence fait au monde. Il explique que la violence, dans toutes ses dimensions, a longtemps été ignorée des sciences sociales, au point d’être quasiment absente des encyclopédies et dictionnaires dans le domaine, elle n’a pas donné lieu à des travaux empiriques ou théoriques se réclamant explicitement de son étude.
