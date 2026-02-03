Affaire Epstein : l'abominable rencontre entre capitalisme et patriarcat

Jack Lang, Bill Clinton, Bill Gates, Donald Trump, le prince Andrew, et tant d’autres. La liste des personnalités citées dans les « Epstein Files » se rallonge chaque jour un peu plus. Certains démissionnent de leurs postes, d’autres sont mis sous pression. Puis derrière ce volet politique, il y aussi toutes les victimes. Des centaines. Elles portent avec elle le cœur de l’affaire : des hommes tous puissants qui transforment le corps des femmes, mineures, en objets de marchandise, manipulables à souhait. Soit une jonction des plus abjectes entre patriarcat et capitalisme, dont il paraît urgent de comprendre la structure. Analyses et pistes de réflexions avec la sociologue Pauline Delage, spécialiste des violences sexuelles.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Margaux Simon