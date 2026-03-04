Relations internationales : pourquoi personne n’est d’accord ?

"-Les relations internationales, ce n’est pas quand vous revenez de votre Erasmus en Suède et que vous maintenez une correspondance avec Ingvar que vous avez rencontré à la fac de Stockholm -La définition de ce que sont les relations internationales en tant que matière, elle n’est pas très claire. un peu comme votre relation avec Ingvar." Les relations internationales c'est une discipline un peu bizarre qui est un mélange de plein de choses : de la science politique, du droit de l'économie, ou encore de la diplomatie. Dans ce nouvel épisode de Contraste on se penche sur les origines de cette matière et sur ce qu'elles peut encore nous apprendre aujourd'hui. Nouvel épisode de Contraste(s), par Ostpolitik et Modiie.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon