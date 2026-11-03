Aujourd’hui on va parler de la grosse surprise électorale du mois, les municipales en Afrique du Sud. Les municipales pour nous c’est l’inauguration de la nouvelle médiathèque de Mouilleron-le-Captif en Vendée. Mais en Afrique du Sud c’est pas pareil, ça a une importance : parce que le parti au pouvoir, l’ANC, le congrès national africain, s’est pris une claque lors de ce scrutin qui se tenait le 4 novembre dernier. Alors pourquoi ces municipales en Afrique du Sud sont-elles aussi importantes, comment sont-elles liées aux manifestations xénophobes qui se sont déroulées dans le pays au printemps ?
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Morgane Sabouret / Margaux Simon