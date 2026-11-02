De Gaza aux USA : l'histoire maudite des colonisations

On ne peut plus croire au rêve américain. Pas davantage qu’on ne peut nier le génocide en cours à Gaza. Il faut rectifier nos récits, assumer nos blessures et rendre leurs voix à ceux qu’on a bien souvent effacé des livres d’histoire, par racisme, par volonté de propagande, pour défendre les intérêts et les privilèges de ceux qui veulent se maintenir au pouvoir, de toute la force de leurs mensonges d’état. Bienvenue dans Doc Doc Doc.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon