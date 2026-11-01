Du marxisme au néolibéralisme : pourquoi l’Éthiopie implose

L'Éthiopie semble repartir à nouveau dans une spirale guerrière. Entre 2020 et 2022 déjà, une guerre entre le gouvernement fédéral et la région au nord du pays, le Tigray, a fait près de 800 000 morts. Soit probablement le conflit le plus meurtrier du XXIe siècle. Pour Blast, Mehdi Labzaé, chercheur au CNRS, nous explique les racines de ces conflits profondément politiques, entre espoirs marxistes sacrifiés et déceptions néolibérales.
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Morgane Sabouret / Margaux Simon