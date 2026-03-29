De l'affaire Dreyfus à la France de Pétain : faites entrer les antisémites

Nous y sommes. Comment on va faire pour traiter d’un problème pareil en un seul épisode ? À l’intérieur de ce morceau de planète qu’on a pris l’habitude d’appeler la France ? C’est une tâche, il faut l’admettre, impossible. Comme de faire l’exégèse, en un seul épisode, de ce qu’il faut bien appeler la « culture antisémite française ». Une culture à la fois journalistique, littéraire et politique, indissociable de l’évolution de la droite française entre le XIXe et le XXe siècles. Une « culture antisémite française » qui va conditionner les modalités très particulières de la collaboration de Pétain avec l’Allemagne nazie.
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Morgane Sabouret / Margaux Simon