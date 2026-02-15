Epstein : un réseau au service d’Israël

L’affaire Jeffrey Epstein ne cesse de révéler de nouvelles zones d’ombre. Jeffrey Epstein a longtemps été présenté comme un simple financier déviant, au cœur d’un vaste réseau de proxénétisme et pédocriminel. Mais au fil des documents déclassifiés par la justice américaine, un autre visage apparaît : Celui d’un homme d’influence politique, d’un homme de réseaux au service d’intérêts stratégiques bien plus larges. Notamment ceux d’Israël.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon