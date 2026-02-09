Aux États-Unis, les musiciens vent debout contre ICE et Trump

La semaine dernière, le racisme de Trump a gravi de nouveaux sommets. D’abord, il y a eu l’épisode à peine croyable des caricatures du couple Obama en singes, que le président a relayées sur son réseau social. Après quoi, il s’est répandu en critiques acerbes sur Bad Bunny, qu’il honnit, pour au moins deux raisons concomitantes : d’une part, l’artiste le plus écouté au monde en 2025 est depuis le début de sa carrière un de ses opposants notoires ; d’autre part, le Super Bowl a osé inviter le natif de Porto Rico à se produire à la mi-temps du match qui s’est déroulé le dimanche 8 février. Résultat : le président a décidé d’intensifier la guerre qu’il mène contre tout ce qui ne lui est pas servilement soumis, à commencer par la culture — un domaine où les réactions prennent de l’ampleur en gagnant enfin largement le champ musical. De la chanson de Bruce Springsteen reflétant des décennies de musique protestataire au Super Bowl en passant par l’édition 2026 des Grammy Awards, retour sur deux semaines d’âpres luttes et de glorieuses batailles.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Margaux Simon