À Gaza, l'écocide au service du génocide

Depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu en octobre 2025, Gaza ne connaît toujours pas la paix. La situation humanitaire reste catastrophique. Malgré la trêve, les bombardements israéliens continuent et ont déjà fait environ 500 morts, selon les derniers chiffres de l’ONU. Et comme si cela ne suffisait pas, l’hiver frappe de plein fouet la population.Des milliers de familles vivent sous des tentes. Des abris de fortune, trempés par la pluie, glacés par le vent, parfois inondés. Face à cette destruction massive des maisons, des hôpitaux, des terres agricoles, de l’eau, des sols, de tout l’environnement vital opérée par Israël, une accusation émerge : celle de l’écocide, c'est-à-dire la destruction délibérée et complète d'un écosystème. Cet écocide, la journaliste Aïda Delpuech, nouvelle collaboratrice à Blast, a enquêté dessus.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon