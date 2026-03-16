États-Unis : "Les néonazis sont devenus respectables"

Donald Trump s’embourbe dans sa propre fange. Il a crié sur tous les toits que l’affaire Epstein ne concernait que les démocrates et qu’il en révélerait tous les documents. Résultat : il tergiverse, visiblement gêné, et se trouve être personnellement cité plusieurs milliers de fois dans les « Epstein Files ». Après avoir promis qu’il ne mènerait aucune guerre à l’international, Donald Trump a finalement engagé les États-Unis dans un conflit direct avec l’Iran. Soit une trahison de la promesse principale de sa campagne : « America first ». Alors la base bouge. Et notamment sa partie encore plus droitière : néonazis et autres antisémites maladifs ressurgissent au-devant de la scène, profitant du vide laissé par l’instrumentalisation de l’antisémitisme pour silencier la gauche. Selon un scénario non sans rappeler le contexte français. Analyses et réflexions avec le sociologue Éric Fassin.
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Morgane Sabouret