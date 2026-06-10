USA after Trump : un voyage musical en Arizona, au rythme des rafles de l'ICE

Nos reporters américanophiles préférés sont de retour en Arizona. Ils nous emmènent cette fois dans leur tournée de concerts à travers les rades ici et là, les routes en zigzag et les paysages d'un autre monde. En arrière-plan de cette aventure, c'est une habitude désormais, on entend le bruit des bottes des patrouilleurs de la milice de l'immigration de Trump. Mélangé aux sifflets qui annoncent leur arrivée. Une tension permanente qui donne la température avant les élections de mi-mandat, en novembre, là où le président américain jouera gros.
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Morgane Sabouret