Extrême droite : chassez l'antisémitisme, il revient au galop

Le 28 septembre, le site d’information Médiapart a publié une très copieuse enquête démontrant que pendant plusieurs années, Jordan Bardella, président du Rassemblement national, avait proféré des ignominies antisémites dans des échanges datant notamment de l’époque où il était le chef de ce parti pour le département de la Seine-Saint-Denis. Il n’est bien sûr pas question de citer ici toutes ces immondices antijuives, mais retenons tout de même celle où Bardella écrivait par exemple, ouvrez les guillemets : « Le juif doit dominé [sic] les autres peuples, les écraser et les voler, un sioniste est forcément juif, et en profondeur .» C’est donc bien chez lui que l’antisionisme donne un peu l’impression, pour reprendre ses propres mots, d’être un alibi pour l’antisémitisme.
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Morgane Sabouret / Margaux Simon