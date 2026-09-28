Victoire de l’AfD en Allemagne : « être victime, voilà l'identité politique la plus puissante de l'extrême droite »

Après avoir remporté les élections dans deux Länder et s'être hissée à la troisième place dans la capitale, l'Alternative pour l'Allemagne (AfD) s'impose comme l'une des forces majeures de l'extrême droite européenne. Essayiste et figure majeure du journalisme politique indépendant outre-Rhin, Charlotte Wiedemann a reçu notre correspondante à Berlin pour évoquer cette situation inédite depuis les années 1930. Elle y voit la peur d'un pays qui se sent déclassé, et l'échec d'un travail de mémoire sur le nazisme qui devait pourtant protéger l'Allemagne du retour de l'extrême droite.
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Morgane Sabouret