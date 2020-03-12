Face à l'extrême droite, les irresponsables sont de retour

"Le 27 février, l’ancien ministre macroniste de l’Économie Éric Lombard, qui n’est pas exactement un communiste énervé, a expliqué qu’en France, quelques 50 000 foyers fortunés échappaient à l’impôt. Il a précisé que cet agréable privilège était lié « pour une part non négligeable » à la « suroptimisation fiscale », qui permet à ces heureux nantis de « trouver des montages » parfaitement légaux pour échapper à l’impôt." Nouvel épisode de Jusqu'ici tout va mal, par Sébastien Fontenelle.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon