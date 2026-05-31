Face à l'oppression, seule la lutte libère

Pour terminer cette saison et pour être fidèle à l'un des motifs de cette série, je veux vous parler de visages. Celui d'une résistante dont le message est assez puissant pour traverser les frontières. Celui d'un peuple entier qui éprouve sa force. Parfois, les populations s'éveillent et les vies morcelées, décorrélées les unes des autres deviennent un grand destin commun, celui que tous les récits dont nous sommes assaillis sont conçus pour cacher. Parce qu'alors l'humanité est une. Les frontières qu'on érige entre les individus s'estompent. Les lois qu'on vote pour diviser et donc pour mieux régner, n'ont plus cours. Le plus grand des progrès humain naît quand on devient plusieurs. C'est ce que décrivent d'une manière ou d'une autre presque tous les films dont j'ai parlé au fil des émissions. Pas d'un homme providentiel, pas d'élections, pas des gros titres. En Palestine et puis en Inde, on va les décrire ces visages qui combattent. Ceux qui se souviennent qu’ils ne sont pas seuls, ceux qui ne se découragent pas, ceux qui font mouvement pour échapper aux discours qui pétrifient et qui séparent. Le vrai pouvoir et peut-être le seul espoir qui reste, demeure cette résistance.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane sabouret / Margaux Simon