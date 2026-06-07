Flambée d’Ebola : la RDC victime du désengagement international

La République démocratique du Congo traverse depuis plusieurs semaines sa 17ᵉ épidémie d'Ebola. Une décennie après celle qui avait tué 11 000 personnes en Afrique de l'Ouest, le virus a déjà fait plus de 130 morts et des centaines de cas suspects. Dans ce pays en guerre, les ONG et les structures locales craignent une flambée historique dans la région et font face à des moyens réduits, saignés par des années de coupes budgétaires de la communauté internationale. Guyguy Manangma est directeur adjoint des opérations à Médecins Sans Frontières. Pour Blast, il revient sur l’urgence de la situation sur le terrain, dans l’ombre d’une attention médiatique plus qu’irrégulière dans le reste du monde.
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Morgane Sabouret / Margaux Simon