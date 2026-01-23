France de Macron : "nos SDF" ni d'abord, ni après

"Bon t’as vu, c’est l’hiver. J’imagine que ça t’aura pas échappé que c’est la période de l’année où on a un peu tendance à se peler les miches et pendant qu’y en a qui se chauffent à déshabiller des meufs à coup d’intelligence artificielle, sur le réseau social d’un nazi (sûrement parce qu’y a que l’agression qui les émoustille), d’autres multiplient les couches de vêtements en claquant des chicots, pour finalement quand même crever de froid dans l’indifférence générale. Et je parle au sens littéral du terme, puisqu’on va bien causer des gens qui meurent, faute d’abri, dans un pays où y a beaucoup plus de logements vides que de gens qu’en ont besoin et vu à quel point leur sang glacé a l’air de servir à lubrifier les rouages de la machine qui nous broie tous, on va même se demander si ce serait pas un peu volontaire et du coup, désolé, si tu pensais qu’on allait juste parler météo..." Nouvel épisode de Ghetto Blaster, par H-Tône.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Margaux Simon / Morgane Sabouret