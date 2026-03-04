La droite, c'est le mensonge

L’un des principes essentiels à toute démocratie, c’est l’idée d’un débat d’opinions tranché par un vote dans une assemblée ou par une élection. Mais toutes les opinions se valent-elles ? Dans cette vidéo, Geoffroy de Lagasnerie interroge le fétichisme démocratique du débat d’opinion ou de la discussion collective, qui conduit à mettre sur le meme plan des mensonges flagrants et des vérités établies, des politiques qui mutilent et d’autres qui protègent. Manipuler la vérité, gouverner grâce à ces manipulations et nuire à autrui pour cette raison doivent-ils être considérés comme des droits politiques sacrés ? Puisque non, nous devons réfléchir à une autre culture politique que la culture democratique. Deuxième épisode de la série « Pourquoi il faut critiquer la démocratie » de Geoffroy de Lagasnerie, à l’occasion de la parution de son livre « L’âme noire de la démocratie. Manifeste pour un autre idéal politique » aux éditions Flammarion.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon