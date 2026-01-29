"Il a été étranglé et battu à mort" : l'affaire El Hacen Diarra

Dans la nuit du 14 janvier, El Hacen Diarra, 35 ans, sans-papiers d’origine mauritanienne, est interpellé par la police devant le foyer des Mûriers, à Paris. Il est ensuite conduit au commissariat du 20ᵉ arrondissement, où il meurt quelques heures plus tard.Dans les jours qui suivent, la version communiquée par les autorités est contestée par la famille et les proches. Une vidéo de l’interpellation circule, montrant une scène différente de celle décrite par le parquet. Le 17 janvier, la famille, accompagnée de son avocat Maître Yassine Bouzrou, dépose plainte contre les policiers impliqués. L’avocat dénonce des incohérences et des dysfonctionnements dans le traitement judiciaire de l’affaire. Le 25 janvier, à l’appel de la famille et de collectifs de sans-papiers, une marche est organisée. Malgré la pluie et les restrictions imposées par la préfecture, plusieurs milliers de personnes sont mobiliser pour réclamer justice pour El Hacen.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon