Inventer de faux antisémites, légitimer de vrais racistes

"En somme : quand Jean-Luc Mélenchon dénonce des attaques contre un concert antiraciste, Le Figaro s’empresse de suggérer qu’il est antisémite. Mais quand le président d’un parti cofondé par des collaborateurs des nazis est reçu en Pologne par l’allié d’un politicien qui veut un pays « sans Juifs » : Le Figaro ne parle à aucun moment d’antisémitisme – et tout cela nous dit très exactement à quel niveau d’extrême bassesse la presse de droite essaie de maintenir le débat public." Nouvel épisode de Jusqu'ici tout va mal, par Sébastien Fontenelle.
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Blast, le souffle de l’info