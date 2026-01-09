Iran : une révolution populaire réprimée dans le sang

Depuis la fin décembre, l’Iran s’embrase. Des manifestations massives émaillent les quatre coins du pays, parties du bazar de Téhéran et construites en réaction à une profonde crise économique et politique qui lamine le pays depuis plusieurs années. Un mouvement qui s’est particulièrement accentué dans la nuit du 8 au 9 janvier, à l’appel des principaux groupes d’opposition, et qui ne semble pas décélérer depuis. Acculé, le régime répond par le sang, plusieurs centaines de morts sont déjà recensés par des ONG, avec la crainte qu’il soit question d’encore beaucoup plus. Le tout sous l’œil cynique des diplomaties occidentales, qui n’en sont pas à leur coup d’essai. Analyse de la situation avec notre invitée, l’anthropologue Chowra Makaremi.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon