🦏 Israël à l'Eurovision: l'heure du boycott

"L'Eurovision fait plus d’audience que le Super Bowl par exemple, l’année dernière c’est 166 millions de personnes qu’ont regardé ce truc là, quand même. Mais cette année ça pourrait être un peu moins puisque seuls 35 pays participeront à l’émission, on avait pas vu ça depuis 2005. Vous le savez peut être le concours n’est pas strictement européen, d’ailleurs il est regardé partout dans le monde et cette année encore des pays assez éloignés de l’Union européenne pourront participer comme par exemple l’Azerbaïdjan, l’Australie ou bien sûr Israël. Eh oui l’Eurovision c’est la paix et l’amour, le slogan de l’Eurovision d’ailleurs c’est « United by Music », unis par la musique. Mais est-ce qu’on a bien envie de s’unir par la musique à n’importe quel pays, n’importe comment, c’est toute la question." Nouvel épisode de Rhinocéros, par Usul et Lumi.
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Morgane Sabouret / Margaux Simon